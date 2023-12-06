Названа цена самой дешевой квартиры Москвы

Самая дешевая квартира в Москве стоит 4,3 млн рублей

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 4,3 миллиона рублей. Цену наиболее доступного жилья столицы назвали эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанную сумму можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 51,3 квадратного метра в деревне Юдановка Троицкого района. Отмечается, что всего в Москве доступны для покупки 40,4 тысячи вторичных объектов, из них более 3,6 тысячи лотов стоят меньше 10 миллионов рублей.

Второе место по минимальной цене занимает однокомнатная квартира площадью 41,8 «квадрата» за 4,45 миллиона рублей в одном из жилых комплексах Троицкого районе. Третье и четвертое — «однушки» в 37 и 41,5 «квадратов» за 4,5 миллиона каждая в СНТ в деревне Дудкино Новомосковского района. Пятерку лидеров замкнула однокомнатная квартира площадью 41,5 «квадрата» за 4,55 миллиона в жилом комплексе на улице Березки.

Ранее москвичам назвали районы столицы с самым дешевым небольшим жильем. Выяснилось, что самый бюджетный вариант можно приобрести в районе Очаково-Матвеевское за 3,84 миллиона рублей