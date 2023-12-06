Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:43, 6 декабря 2023Забота о себе

Названы провоцирующие всплеск заболеваемости гриппом и простудой факторы

Фото: Farrel Nobel / Unsplash

Осенью и зимой люди чаще остаются дома и посещают закрытые помещения, из-за чего создается благоприятная среда для распространения вирусов, рассказала терапевт, генетик Наталья Артемьева. Эти и другие факторы, провоцирующие сезонный всплеск заболеваний, врач перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Первой причиной увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом в осенне-зимний сезон она назвала большую концентрацию людей в закрытых, малопроветриваемых помещениях с сухим воздухом. Такие условия, по словам Артемьевой, идеальны для стремительного распространения вирусов.

К тому же, продолжила терапевт, в холодное время года у большинства людей наблюдается нехватка витамина D и снижение иммунитета.

Отрицательно сказывается на здоровье и его защитных функциях и смена рациона. Как правило, в меню большинства россиян зимой становится меньше овощей, фруктов, ягод, что провоцирует снижение иммунитета

Наталья Артемьеватерапевт, генетик
Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021

Кроме того, осенью и зимой люди меньше гуляют, и вообще физическая активность многих людей снижается, продолжила врач. А умеренные нагрузки — это обязательное условие сохранения крепкого здоровья, заверила Артемьева.

Ранее терапевт Светлана Куприна предупредила о повышающих риск развития бронхита факторах. По ее словам, перенесенная на ногах ОРВИ может развиться в бронхит.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

      Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь»

      Россиянам назвали способ грамотно рассчитать бюджет при ремонте квартиры

      Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН Звегинцеву

      В российском городе мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

      Новак заявил о расширении связей России и ОАЭ в энергетике

      Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

      Захарова обвинила Запад в обмане народа Армении

      Раскрыты предпочтения россиян при покупке автомобилей зимой

      Женщин предупредили об опасности одной популярной предновогодней привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости