Названы провоцирующие всплеск заболеваемости гриппом и простудой факторы

Осенью и зимой люди чаще остаются дома и посещают закрытые помещения, из-за чего создается благоприятная среда для распространения вирусов, рассказала терапевт, генетик Наталья Артемьева. Эти и другие факторы, провоцирующие сезонный всплеск заболеваний, врач перечислила в комментарии для «Ленты.ру».

Первой причиной увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом в осенне-зимний сезон она назвала большую концентрацию людей в закрытых, малопроветриваемых помещениях с сухим воздухом. Такие условия, по словам Артемьевой, идеальны для стремительного распространения вирусов.

К тому же, продолжила терапевт, в холодное время года у большинства людей наблюдается нехватка витамина D и снижение иммунитета.

Отрицательно сказывается на здоровье и его защитных функциях и смена рациона. Как правило, в меню большинства россиян зимой становится меньше овощей, фруктов, ягод, что провоцирует снижение иммунитета Наталья Артемьева терапевт, генетик

Кроме того, осенью и зимой люди меньше гуляют, и вообще физическая активность многих людей снижается, продолжила врач. А умеренные нагрузки — это обязательное условие сохранения крепкого здоровья, заверила Артемьева.

Ранее терапевт Светлана Куприна предупредила о повышающих риск развития бронхита факторах. По ее словам, перенесенная на ногах ОРВИ может развиться в бронхит.