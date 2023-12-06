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13:24, 6 декабря 2023Путешествия

Пассажир описал полет при турбулентности словами «чувствовал, что это конец»

Fox News: около 14 человек пострадали во время турбулентности на рейсе в Дубай

Фото: Pxhere

Около 14 человек пострадали во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Emirates Airlines из Перта (Австралия) в Дубай. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что самолет попал в турбулентность недалеко от Персидского залива. «Я почувствовал, что это конец, когда мы дважды взлетели до потолка», — такими словами описал произошедшее в соцсети X (бывший Twitter) один из пассажиров рейса.

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Представитель перевозчика заявил, что экипаж и пассажиры с медицинской подготовкой во время полета оказывали помощь раненым. «При приземлении самолет встретили медицинские службы. Emirates также направила к пострадавшим специалистов, чтобы обеспечить им всю возможную поддержку», — добавил он.

Ранее самолет австралийской авиакомпании Bonza попал в сильную турбулентность во время полета из Рокгемптона в Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Пассажирка рейса рассказала, что из-за тряски люди бились головами о потолок.

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      Марина Черняк
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