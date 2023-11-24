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11:15, 24 ноября 2023Путешествия

Пассажирка описала полет при турбулентности фразой «бились головой о потолок»

Самолет авиакомпании Bonza попал в сильную турбулентность на рейсе в Квинсленд

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет австралийской авиакомпании Bonza попал в сильную турбулентность во время полета из Рокгемптона в Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Пассажирка рейса рассказала каналу 7news, что из-за тряски люди бились головами о потолок.

По словам Лейлы Хатчинсон (Layla Hutchinson), сначала полет проходил спокойно, но потом самолет неожиданно начало трясти, пассажиры услышали хлопок, началась паника. Девушка описала пережитое фразой «это было как в кино».

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«У меня было такое ощущение, будто мы упали на 100 метров примерно за 10 секунд, — поделилась путешественница. — Мы все кричали, многие плакали. Люди ударялись головой об потолок. Многих подбрасывало очень высоко».

По данным источника, в результате турбулентности три члена экипажа попали в больницу. При этом, как заявили в Bonza, пассажиры не пострадали.

Ранее самолет авиакомпании Jetstar попал в сильную турбулентность в Новой Зеландии. Пассажир рейса рассказал, что при снижении самолета «начался ад». По его словам, люди кричали и их рвало.

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      Мария Борисова
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