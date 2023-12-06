Нефтяной конкурент России решил сократить добычу

Минэнерго Казахстана: в 2024 году добычу нефти сократят до 1,47 млн баррелей

С 1 января 2024 года Казахстан снизит добычу нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго нефтяного конкурента России сообщает ТАСС.

Причиной, по которой республика решила сократить добычу, назвали «предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке».

«Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября. Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки», — пояснили в ведомстве.

В конце ноября в Казахстане резко снизилась добыча нефти на крупнейших месторождениях. По словам советника министра энергетики страны Шынгыса Ильясова, сокращение составляет 56 процентов, причиной стали плохие погодные условия и ограничения приема топлива на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

У нефтяного конкурента России также возникли проблемы с работой электростанций Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), который снабжает электричеством ряд месторождений. Из-за этого добыча нефти в республике снижалась в августе и в июле.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка. По его словам, государства конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере и с помощью логистических мощностей Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки.