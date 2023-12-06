Раскрыты предпочтения россиян при покупке автомобилей зимой

«СберАвто»: зимой россияне чаще всего приобретали автомобили марки Kia

Зимой 2023 года россияне чаще всего приобретали машины марки Kia, а летом — Lada. Предпочтения автомобилистов раскрыли эксперты сервиса «СберАвто», их исследование публикуют «Известия».

Аналитики уточнили, что в холодное время года, помимо марки Kia (на них приходилось 10 процентов от всех сделок), граждане России покупали Toyota, Hyundai, Volkswagen, чуть меньше — Lada, Nissan, BMW, Ford, Mercedes-Benz и Skoda. В период с марта по май 2023-го список марок-лидеров не менялся. А летом на первое место по востребованности впервые вышла марка Lada с долей в 10 процентов, отодвинув KIA на второе место, а Toyota — на третье. Осенью отечественная марка лишь закрепила свое первенство.

Ранее эксперты «СберАвто» назвали самые востребованные у российских семей модели автомобилей. По данным специалистов, семьи с тремя и более детьми выбирают семиместные машины. Чаще всего они отдают предпочтение моделям Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, Chery Tiggo 8. Семьи поменьше покупают крупные внедорожники и кроссоверы, такие как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Те же, кому важна экономичность транспортного средства, предпочитают Volkswagen Multivan и Skoda Karoq.