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14:37, 17 ноября 2023Экономика

Названы самые востребованные у российских семей модели автомобилей

«СберАвто»: Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander востребованы в больших семьях

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» назвали самые востребованные у российских семей модели автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

По данным специалистов, семьи с тремя и более детьми выбирают семиместные машины. Чаще всего они отдают предпочтение моделям Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, Chery Tiggo 8. Семьи поменьше покупают крупные внедорожники и кроссоверы, такие как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Те же, кому важна экономичность транспортного средства, предпочитают Volkswagen Multivan и Skoda Karoq.

При выборе модели аналитики посоветовали учитывать возраст и нужды несовершеннолетних. Они напомнили, что детские автокресла и люльки занимают много пространства в автомобиле. Кроме того, отметили эксперты, к каждому члену семьи, как правило, прилагается «+1» — рюкзак или сумка. В связи с этим они указали на необходимость просторного багажника.

«Выбор автомобиля для большой семьи — это серьезное решение, которое необходимо принимать с учетом и общего запроса, и индивидуальных предпочтений. Обращая внимание на потребности своих близких, а также безопасность, комфорт и экономичность, можно найти идеальный автомобиль, который будет соответствовать всем ожиданиям и позволит создать множество добрых семейных воспоминаний», — заключили аналитики.

Ранее эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов назвал лучшее время для покупки машины. По его словам, приобретение автомобиля в декабре и январе может быть выгоднее, так как в это время дилеры снижают цены на фоне уменьшения клиентского трафика.

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      Варвара Кошечкина
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