Россиянам назвали лучшее время для покупки машины

Автоэксперт Тузов назвал лучшими месяцами для покупки машины декабрь и январь

Приобретение автомобиля в декабре и январе может быть выгоднее, так как в это время дилеры снижают цены на фоне уменьшения клиентского трафика. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Он также назвал январь лучшим месяцем для покупки машины с пробегом. «Фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках», — сказал автоэксперт. При этом весна и лето не самые подходящие сезоны для приобретения авто, так как в сезон отпусков спрос на личный транспорт выше, что может негативно отразиться и на цене, добавил Тузов.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в свою очередь, считает, что россиянам не стоит ждать скидок и спецпредложений на авто перед Новым годом в этом и следующим году. Из-за дефицита новых автомобилей и подержанных моделей, а также нестабильных курсов валют цены будут только расти, сказал эксперт. «В любом случае, если автомобиль нужен срочно, не стоит тратить время на маркет-тайминг — новые авто до конца 2023 года могут подорожать еще на 10-20 процентов, с пробегом — минимум на 10 процентов», — подчеркнул он.

Посоветовала не откладывать покупку и директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, в ближайшее время цены только вырастут из-за ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора. «Сэкономить на покупке автомобиля можно, если приобрести его сейчас», — сказала эксперт. Она напомнила, что дилеры предлагают скидки при покупке машины в кредит и оформлении полиса страхования КАСКО. Также выгоду можно получить, сдав свой прежний автомобиль по программе trade-in.

Ранее аналитики сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» назвали самыми бюджетными иномарками с пробегом на российском рынке французскую Renault и немецкий Volkswagen. В топ-5 наиболее доступных зарубежных автобрендов также вошли чешская Skoda и китайские Chery и Geely. Такие автомобили в возрасте до трех лет можно приобрести в среднем за 2-2,4 миллиона рублей.