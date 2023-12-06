Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:30, 6 декабря 2023Ценности

Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных

Россияне продают подарки от бывших возлюбленных после расставания

Фото: Unsplash

Ювелирный бренд SOKOLOV и дейтинг-сервис Mamba провели исследование, в ходе которого россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных. Соответствующие результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

68 процентов мужчин и 27 процентов женщин рассказали, что никогда не получали презенты от своих избранников. Некоторые респонденты признались, что подобный подход в отношениях послужил причиной для расставания. В то же время выяснилось, что 77 процентов мужчин и 86 процентов женщин после расставания продают подарки от экс-возлюбленных или передаривают друзьям.

17 процентов опрошенных россиян столкнулись с требованиями вернуть подарки после расставания. Отмечается, что половина респондентов отдали их своим бывшим избранницам обратно, почти четверть проигнорировали просьбу, каждый пятый предложил деньги, а остальные сделали вид, что выкинули или потеряли презент.

Материалы по теме:
«Не хочу превратиться в жирного ублюдка» Леонардо Ди Каприо вырос в бедности. На что он теперь тратит свои миллионы?
«Не хочу превратиться в жирного ублюдка»Леонардо Ди Каприо вырос в бедности. На что он теперь тратит свои миллионы?
4 сентября 2023
«Кто, черт возьми, она такая?» Аферистка построила финансовую пирамиду, 20 лет обманывая звезд. Как она попалась?
«Кто, черт возьми, она такая?»Аферистка построила финансовую пирамиду, 20 лет обманывая звезд. Как она попалась?
14 ноября 2023

Также результаты исследования показали, что мужчины дарили бывшим возлюбленным ювелирные украшения (58), гаджеты (39), парфюмерию (38), часы (12), автомобили (8) и недвижимость (4). Женщины, в свою очередь, презентовали своим избранникам аксессуары (47), в частности шарфы, платки и зонты, парфюмерию или косметику (41), гаджеты (22), наручные часы (18) и ювелирные украшения (13). При этом 66 процентов мужчин сообщили, что стоимость самого дорогого подарка от любимой девушки достигала 30 тысяч рублей.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

Что думаешь? Оцени!
      Карина ЧерныхМария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине

      Россиянин попал в СИЗО за участие в деятельности экстремистской организации

      Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и избил коллегу

      Назван самый вредный способ курения

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      В Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных людей

      Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

      В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

      103-летний водопроводчик раскрыл оригинальный секрет долголетия

      Дачников призвали не забыть выполнить ряд важных работ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости