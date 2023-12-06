Россияне продают подарки от бывших возлюбленных после расставания

Ювелирный бренд SOKOLOV и дейтинг-сервис Mamba провели исследование, в ходе которого россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных. Соответствующие результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

68 процентов мужчин и 27 процентов женщин рассказали, что никогда не получали презенты от своих избранников. Некоторые респонденты признались, что подобный подход в отношениях послужил причиной для расставания. В то же время выяснилось, что 77 процентов мужчин и 86 процентов женщин после расставания продают подарки от экс-возлюбленных или передаривают друзьям.

17 процентов опрошенных россиян столкнулись с требованиями вернуть подарки после расставания. Отмечается, что половина респондентов отдали их своим бывшим избранницам обратно, почти четверть проигнорировали просьбу, каждый пятый предложил деньги, а остальные сделали вид, что выкинули или потеряли презент.

Также результаты исследования показали, что мужчины дарили бывшим возлюбленным ювелирные украшения (58), гаджеты (39), парфюмерию (38), часы (12), автомобили (8) и недвижимость (4). Женщины, в свою очередь, презентовали своим избранникам аксессуары (47), в частности шарфы, платки и зонты, парфюмерию или косметику (41), гаджеты (22), наручные часы (18) и ювелирные украшения (13). При этом 66 процентов мужчин сообщили, что стоимость самого дорогого подарка от любимой девушки достигала 30 тысяч рублей.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.