Стилист оценила образ жены Канье Уэста с шапкой-ушанкой словами «странный выбор»

Стилист Аманда Сандерс оценила недавний образ жены американского рэпера Канье Уэста словами «странный выбор». Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Известно, что дизайнер Бьянка Цензори пришла на вечеринку в Дубае в облегающем мини-платье с длинными рукавами, которое обнажало ее нижнее белье. Кроме того, женщина надела огромную меховую шапку-ушанку и прозрачные мюли на каблуках.

По словам Сандерс, все выходы Цензори отрепетированы ее супругом. «Иногда им нужно просто выделиться. Они знают, что их снимают на камеру. Единственная проблема в том, что Бьянка выглядит глупо», — заявила она.

Специалистка отметила, что Уэст всегда находился в отношениях с сексуальными и чувственными женщинами. «Ким Карадшьян стала иконой моды наряду с Канье. Джулия Фокс также была в центре внимания и стала известной личностью после него. А когда выходит Бьянка в неприглядном платье и с игрушкой в руках, то она рядом с Канье начинает выглядеть не утонченно и не круто», — заключила собеседница издания.

В ноябре сообщалось, что Бьянка Цензори разглядела манипуляции в поведении Канье Уэста. Позже репортеры выяснили, что звездная пара решила взять перерыв в отношениях.