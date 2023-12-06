В Бельгии захотели построить небоскреб на другом небоскребе

В бельгийском Антверпене захотели построить небоскреб на другом небоскребе

В бельгийском городе Антверпене захотели построить небоскреб на другом небоскребе. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Проект разработала студия скандального архитектора Даниэля Либескинда, здание должно стать новым центром искусств. Согласно плану, оно будет построено на уже существующем объекте — историческом небоскребе в стиле ар-деко под названием Boerentoren, который является одной из самых знаменитых достопримечательностей Антверпена.

Башня Boerentoren была построена в 1932 году, ее высота составляет 96 метров. Сейчас здание, когда-то носившее титул самого высокого в Европе, не используется. Строительство нового объекта могло бы обновить его, однако предварительный план показывает, что в процессе работ первоначальная структура может подвергнуться изменениям.

Городские архитекторы выступили против планов Либескинда. Они заявили, что такое здание станет «бессмысленным показным зрелищем».

Ранее в Токио завершилось строительство многофункционального комплекса Azabudai Hills с самым высоким небоскребом в Японии. Здание сняли на видео.