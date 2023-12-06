Ракова рассказала о завершении масштабного проекта повышения квалификации врачей

Заммэра Ракова: в Москве прошел масштабный проект повышения квалификации врачей

В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики (ВОП). С декабря 2021 года обучение по 13 профилям прошли все ВОПы — более трех тысяч человек. Также в столице стартовала новая программа оценки и обучения всех врачей амбулаторного звена, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Любые изменения и инвестиции в систему здравоохранения имеют смысл, только когда они направлены на улучшение лечения пациента и на его скорейшее выздоровление, — отметила вице-мэр. — Сейчас в Москве реализуется, пожалуй, самая масштабная в мире программа по развитию поликлинического звена. Основой стандарта является и новое оборудование, и наши новые отремонтированные здания, и, конечно, врачи и их квалификация».

По словам Раковой, от квалификации врачей поликлиник зависит качество лечения пациентов. «Поэтому наравне с развитием инфраструктуры мы запустили масштабный проект повышения квалификации врачей московских поликлиник», — объяснила вице-мэр.

Кроме того, вице-мэр заявила, что по завершении проекта в Москве определили функциональные обязанности каждого врача поликлиники. «До этого не было четкого понимания, за какие диагнозы отвечает только терапевт с точки зрения подозрения, назначения, лечения и диспансерного наблюдения, а какие он ведет совместно с профильным специалистом. На сегодняшний день все эти функциональные обязанности и стандарты определены, нормативно закреплены, и все врачи московских поликлиник понимают, где они работают одни, а где работают в команде», — сказала заммэра.

Также Ракова анонсировала новую программу оценки врачей столичных поликлиник и дальнейшее обучение по индивидуальным программам в 2024 году. Для медиков разработали специальные аттестационные задания. «С октября этого года все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи — а это более 10 тысяч человек — проходят в Кадровом центре обязательную оценку, — добавила вице-мэр. — Она позволяет оценить, насколько они соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности».

В Москве прошли оценку уже две тысячи специалистов, подчеркнула Ракова. «Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы ее закончим и приступим к следующему этапу беспрерывного обучения наших врачей. Ведь совокупность именно таких изменений с непрерывным обучением, я надеюсь, позволит москвичам действительно заметить улучшение работы наших поликлиник и качество лечения», — заключила заммэра.