Детский психолог назвала способы поговорить с подростком о сексе

Ответить на вопросы подростка о сексе и не испортить с ним отношения возможно, считает практикующий детский психолог Елена Бурьева. Способы поговорить со взрослеющим ребенком она назвала в книге «Недетские вопросы. Основы полового воспитания и безопасности вашего ребенка», которую цитирует издание «Мел».

По словам Бурьевой, главное — донести до ребенка, что в сексе прежде всего важны согласие партнеров, безопасность и сохранение интимности процесса без обсуждения с друзьями. «Также вы можете высказать свое мнение по поводу возраста, когда можно заниматься сексом: "Мы с папой считаем, что заниматься сексом можно с… лет, но если ты решишь сделать это раньше, мы примем и не осудим твое решение. Если ты вдруг решишь заняться сексом, я бы хотел (-а), чтобы ты помнил (-а) о своей безопасности и пользовался (-лась) презервативами. Они лежат у нас… а также их можно купить везде без паспорта"» — привела пример таких разговоров она. Специалистка добавила, что важно обратить внимание ребенка, что при отсутствии презерватива лучше отложить интимную близость.

Бурьева подчеркнула, подростков важно информировать о распространенных заболеваниях (гепатит, ВИЧ и другие), контрацепции, способах заражения и необходимости лечения в этих случаях. И девушкам, и юношам, продолжила она, важно рассказать, как правильно пользоваться презервативом и какие последствия могут быть у нежелательной беременности. «Скажите, что презервативы предохраняют от нежелательной беременности, а также различных болезней. Главное правило, которое подросток должен усвоить: секс без презерватива не должен состояться!» — заявила специалистка.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, какие мысли посетили их после потери девственности. Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.