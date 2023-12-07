Названа возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы

Коротченко: Кива был угрозой для Зеленского

Застреленный в Подмосковье экс-депутат Верховной Рады Илья Кива являлся угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. На это «Известиям» указал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Кива пришел к выводу о том, что режим Зеленского оказался врагом украинского народа, и открыто в эфире российских телеканалов выступал оппонентом президента. «Соответственно, была предпринята операция по его ликвидации, которую проводили украинские спецслужбы», — заявил эксперт.

Вечером 6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата Верховной Рады. «Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.

Позднее Стало известно, что Киву застрелили двумя выстрелами — в грудь и голову. Выяснилось, что преступник использовал пистолет с глушителем.