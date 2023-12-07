Путин увидел риск перегрева на рынке ипотеки в России

Путин: власти России стремятся снизить риски перегрева на рынке ипотеки

Ипотечному рынку в России грозит перегрев. О вероятных рисках для жилищного кредитования в стране рассказал президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!», пишет «Интерфакс».

Российские власти стараются учесть ошибки других государств, которые столкнулись с растущей выдачей жилищных ссуд и одновременным повышением цен на недвижимость. Задача правительства — найти решения для создания безопасных условий при оформлении ипотеки, отметил Путин.

Кроме того, президент заявил о рекордных объемах кредитования в стране. Такого объема выдачи ипотечных и корпоративных кредитов не было зафиксировано за всю историю, добавил он.

О признаках перегрева рынка ипотеки в России в сентябре предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, за 12 месяцев выдача кредитов выросла быстрыми темпами — на 30 процентов.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Путин сообщил о существовании определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. По его словам, власти эти риски видят и купируют.