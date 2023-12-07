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05:33, 7 декабря 2023Мир

В результате стрельбы в университете Лас-Вегаса погибли три человека

В результате стрельбы в Невадском университете Лас-Вегаса погибли три человека

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / Reuters

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Об этом сообщает CNN.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Им оказался 67-летний преподаватель.

Позднее полиция сообщила, что обнаружила тело стрелка. Неизвестно, был ли он убит охраной университета или покончил с собой. Предположительно, преступник планировал устроить массовую стрельбу на увеселительном мероприятии для студентов.

28 ноября злоумышленники открыли стрельбу в кампусе Северо-Западного университета, расположенного в американском городе Чикаго. Стрелявших задержали сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия.

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      Марина Совина
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