Названы первые допущенные на Олимпийские игры-2024 спортсмены

Борцы Угуев, Сидаков, Курбанов и Мамедов получили лицензии для выступления на ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал имена первых допущенных на Олимпийские игры-2024 спортсменов. Его слова приводит РБК.

«Вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов получили олимпийские лицензии. Всем остальным предстоит завоевывать лицензии», — заявил Мамиашвили.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). На данный момент на Игры-2024 квалифицировались восемь российских спортсменов.

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.