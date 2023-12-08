Российским военным передали запчасти для «Корнета»

ЦНИИточмаш досрочно передал российским военным запчасти для «Корнета»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) досрочно передал запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил поставки комплектов ЗИП групповой в адрес заказчика. Он предназначен для обслуживания и ремонта прицелов-приборов наведения 1П45-1, разработанных для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», — говорится в сообщении.

Прицел-прибор наведения 1П45-1 предназначен для управления ракетой ПТРК. Прибор позволяет сохранять устойчивое управление боеприпасом при возникновении различных естественных помех, включая пожары и взрывы.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на 2023 год по ракетам для ПТРК «Корнет».

В сентябре журнал Military Watch писал, что ПТРК «Корнет» поразили все основные западные танки.