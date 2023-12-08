Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:16, 8 декабря 2023Наука и техника

Российским военным передали запчасти для «Корнета»

ЦНИИточмаш досрочно передал российским военным запчасти для «Корнета»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) досрочно передал запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил поставки комплектов ЗИП групповой в адрес заказчика. Он предназначен для обслуживания и ремонта прицелов-приборов наведения 1П45-1, разработанных для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», — говорится в сообщении.

Прицел-прибор наведения 1П45-1 предназначен для управления ракетой ПТРК. Прибор позволяет сохранять устойчивое управление боеприпасом при возникновении различных естественных помех, включая пожары и взрывы.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на 2023 год по ракетам для ПТРК «Корнет».

В сентябре журнал Military Watch писал, что ПТРК «Корнет» поразили все основные западные танки.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

      ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

      Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России. Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?

      Названа неожиданная причина предновогодней аллергии

      Названы самые богатые семьи в мире

      «Локомотив» победил «Урал» в матче РПЛ

      На Украине понадеялись на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

      Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

      Apple похвасталась защитой iPhone от взлома

      Во время капремонта в российском регионе бюджет потерял более миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости