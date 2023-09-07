В США назвали главную угрозу танкам Запада в зоне СВО

Military Watch: российские ПТРК «Корнет» поразили все основные западные танки

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» поразили все основные западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание называет российский ПТРК мощнейшей установкой и главной угрозой танкам Запада в зоне специальной военной операции (СВО).

Журнал обращает внимание на распространившийся в интернете ролик уничтожения из «Корнета» танка Challenger 2. «Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что за свою историю «Корнету» удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик отметил, что потеря Украиной 1 из 14 британских танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело.