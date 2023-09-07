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15:38, 7 сентября 2023Наука и техника

В США назвали главную угрозу танкам Запада в зоне СВО

Military Watch: российские ПТРК «Корнет» поразили все основные западные танки

Фото: РИА Новости

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» поразили все основные западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание называет российский ПТРК мощнейшей установкой и главной угрозой танкам Запада в зоне специальной военной операции (СВО).

Журнал обращает внимание на распространившийся в интернете ролик уничтожения из «Корнета» танка Challenger 2. «Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — говорится в публикации.

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Издание напоминает, что за свою историю «Корнету» удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик отметил, что потеря Украиной 1 из 14 британских танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело.

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    Иван Потапов
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