Шарапова рассказала о жесткости отца

Шарапова рассказала, что ее отец имел большое влияние в спорте и был жестким

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала в подкасте Armchair Expert о влиянии родителей на ее спортивную карьеру.

Шарапова поделилась, что ее отец имел большое влияние в спорте, был жестким, но справедливым. «Мама знакомила меня с разными вещами в жизни помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших ее подарков мне, поскольку ей было все равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любопытной и оставалась скромной», — отметила теннисистка.

В феврале 2020 года Шарапова сообщила о завершении выступлений. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.