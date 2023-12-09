«Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче РПЛ
«Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропустил игру. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых — условно. Причиной послужили критические высказывания тренера о проведении матча 17-го тура против ЦСКА (0:2) в сильный снегопад.
«Ростов» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» имеет в активе 17 очков и занимает 13-ю строку.
18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится в марте.