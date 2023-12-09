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18:33, 9 декабря 2023Спорт

«Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче РПЛ

«Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» и «Ахмат» вничью сыграли в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропустил игру. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых — условно. Причиной послужили критические высказывания тренера о проведении матча 17-го тура против ЦСКА (0:2) в сильный снегопад.

«Ростов» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» имеет в активе 17 очков и занимает 13-ю строку.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится в марте.

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