В России прокомментировали перечисленные Арестовичем сценарии для Украины

Сенатор Карасин призвал Украину задуматься о том, как выйти из кризиса

Вместо того чтобы выдвигать множественные варианты развития событий на Украине в 2024 году, Киеву следует думать о том, как выйти из сложившегося кризиса. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал перечисленные бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возможные сценарии для Украины председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Говоря о прогнозах Арестовича, ясно одно: пришло время гаданий, а это означает неуверенность в собственных силах. Вокруг этого строятся все последние интервью значимых в медийном пространстве Украины людей. Тревожная для нынешнего киевского режима тенденция», — заявил Карасин.

По мнению сенатора, Киев должен думать не о возможных сценариях, а о том, как выйти из сложившейся ситуации и возродить надежду украинского народа на спокойное проживание на украинской земле.

Пока делать этого они не умеют. Отсюда и идут множественные теории и гадания на кофейной гуще. Выглядит это малоубедительно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Из всего этого выводы должны сделать и на Западе, где понимают бессмысленность затеи превращения Украины в долгосрочный полигон военной и экономической угрозы Российской Федерации. Все это провалилось. Это очевидно. Украине надо делать какие-то шаги навстречу здравому смыслу», — добавил Карасин.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил три варианта развития событий в стране в 2024 году.

При первом варианте он предрек Украине «третий майдан, на этот раз, однако, вооруженный». Второй вариант Арестовича предполагает продолжение боевых действий с поддержкой западных союзников, но успеха Вооруженные силы Украины в этом не достигнут. А при третьем варианте ВСУ перейдут в наступление. Но, по мнению Арестовича, такое развитие событий скорее «из области фантастики».