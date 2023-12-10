Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

Путин заявил, что Украина не производит ничего своего и у нее нет будущего

Украина не производит ничего своего и, в отличие от России, у нее нет будущего. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России 8 декабря. Фрагмент разговора опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, у Украины иссякают все ресурсы, которые она не в состоянии восполнить самостоятельно. «Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего», — объяснил он, добавив, что у России будущее есть.

Кроме того, во время общения с военными Путин назвал наглостью решение Киева не включать русских в перечень коренных наций страны. «Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?», — возмутился президент.

После торжественной части мероприятия герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.