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17:45, 10 декабря 2023Спорт

Врач назвал сигналы для прекращения тренировок

Фото: Unsplash

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов назвал сигналы для прекращения тренировок. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач заявил, что остановиться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли во время упражнений, неприятных ощущениях в области сердца, помутнении зрения и нарушении сна. По его мнению, многие болезни накладывают ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок.

Игнатов отметил, что несоблюдение мер предосторожности во время тренировки может ускорить развитие болезни. Это касается гипертонии, грыж, протрузий, диабета. Он добавил, что рекомендуется пройти осмотр перед покупкой абонемента в спортивный зал.

10 декабря фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала, в каком случае противопоказаны силовые тренировки. Горбунова заявила, что данный вид активности не подходит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, заболевания ЖКТ, патологии опорно-двигательного аппарата, артрозы, артриты и онкологическое заболевание.

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      Анастасия Борисова
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