Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:51, 11 декабря 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказал о вариантах уличных тренировок зимой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о вариантах уличных тренировок зимой. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что даже в холодную погоду можно продолжать заниматься бегом. «Только для этого понадобятся специальные кроссовки-внедорожники. Их характерная особенность — плотная, непромокаемая и сохраняющая тепло ткань, а также специальная противоскользящая подошва, которая не дубеет на холоде», — отметил он.

Также Каневский предложил ездить на велосипеде, предварительно сменив резину на зимнюю. «Еще важно обработать цепочку и звездочки велосипеда специальной смазкой», — добавил тренер.

Однако, по словам тренера, при температурах ниже минус 20 градусов стоит ограничить уличные тренировки. Он объяснил, что это может негативно сказаться на состоянии горла и легких.

Ранее врач Михаил Игнатов перечислил сигналы для прекращения тренировок. Он заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли, а также помутнении зрения и нарушении сна.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ

      Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку

      Открывшего стрельбу из ружья по полицейским россиянина арестовали

      ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

      Строители заселились в квартиры москвичей

      Названы самые часто замалчиваемые фантазии в сексе

      Пассажир позволил стюардессе покормить сына с ложечки и был пристыжен в сети

      Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Богдановкой

      Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

      ВСУ бросили тела своих военнослужащих под Артемовском и бежали с позиций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости