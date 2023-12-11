Фитнес-эксперт рассказал о вариантах уличных тренировок зимой

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о вариантах уличных тренировок зимой. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что даже в холодную погоду можно продолжать заниматься бегом. «Только для этого понадобятся специальные кроссовки-внедорожники. Их характерная особенность — плотная, непромокаемая и сохраняющая тепло ткань, а также специальная противоскользящая подошва, которая не дубеет на холоде», — отметил он.

Также Каневский предложил ездить на велосипеде, предварительно сменив резину на зимнюю. «Еще важно обработать цепочку и звездочки велосипеда специальной смазкой», — добавил тренер.

Однако, по словам тренера, при температурах ниже минус 20 градусов стоит ограничить уличные тренировки. Он объяснил, что это может негативно сказаться на состоянии горла и легких.

Ранее врач Михаил Игнатов перечислил сигналы для прекращения тренировок. Он заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли, а также помутнении зрения и нарушении сна.