Среда обитания
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19:05, 11 декабря 2023Среда обитания

Назван самый популярный запрос в интернете среди французов

Europe 1: поисковый запрос о клопах стал одним из популярнейших во Франции

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Чаще всего французские интернет-пользователи интересовались тем, как понять, что в доме поселились клопы. Самые популярные поисковые запросы среди жителей этой европейской страны назвала радиостанция Europe 1.

Помимо признаков заражения дома вредителями, французов волновали смысл статьи 49.3 конституции и вотум недоверия. Спортивные болельщики чаще всего пытались узнать в сети результаты матча команд «Пари Сен-Жермен» и «Олимпик Марсель» и длительностью игры в регби. В вечер, когда сборная по футболу потерпела поражение от команды Гибралтара, наблюдался всплеск поисковых запросов о местоположении страны противника. Среди персон, которыми жители Франции интересовались больше всего, оказались актриса Брижит Бардо, политик Эдуар Филипп и футболист Килиан Мбаппе.

Жалобы на клопов в столице Франции появились в начале октября. Как писали СМИ, их замечают в поездах и автобусах Парижа, а также в больницах, кинотеатрах и даже в главном аэропорту города. Власти призвали французов не паниковать. В Британии также проинформировали о росте числа случаев контактов жителей с этими насекомыми. Нашествия постельных клопов из соседних стран испугались бельгийцы и эстонцы. В произошедшем успели увидеть «русский след».

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      Виктория Клабукова
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