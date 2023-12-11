В Москве заработал первый в России центр женского здоровья

Вице-мэр Ракова: в Москве начал работу первый центр женского здоровья

В Москве в Перинатальном центре Городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой открылся первый Центр женского здоровья. Как заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это важнейший этап в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в столице, в рамках которого в будет создана целая сеть современных специализированных клиник.

«Сегодня первый такой центр заработал при больнице №31. Здесь создана максимально комфортная атмосфера, ведут прием высококвалифицированные специалисты, установлено современное диагностическое оборудование. Мы уверены, что каждая пациентка центра будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к ее здоровью» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она отметила, что все центры женского здоровья будут объединены в единую структуру со стационарами. Они будут располагать максимально широкими ресурсами по сравнению женскими консультациями нынешнего формата. Каждый центр будет оснащен современным медицинским оборудованием по единому стандарту, а прием будут вести врачи разных специальностей. Это позволит наблюдать за здоровьем каждой пациентки с учетом индивидуальных особенностей, и «вести» ее на протяжении всей жизни, включая периоды беременности и родов.

«Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках», — отметила Ракова.

Первый центр женского здоровья, расположенный на базе Перинатального центра ГКБ № 31 (Обручевский р-н, ул. Новаторов, д. 3, стр. 4.), работает по новому единому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Как сообщили в Соцкомплексе Москвы, в центре будут применяться современные подходы к профилактике и лечению заболеваний у женщин, в том числе раннее выявление онкологических заболеваний, лечение бесплодия, патологии шейки матки, доброкачественных заболеваний молочной железы и других. Также в Центре женщины смогут наблюдаться во время подготовки и беременности и проходить занятия в школе будущих родителей. Здесь оборудованы кабинеты лучевой диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса, малая операционная, оснащенная лапароскопической стойкой и гистероскопом и прочим оборудованием.

