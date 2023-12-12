Бывших чиновниц Минпромторга отдали под суд за хищения денег на лекарства

В Москве суд вынес первый приговор за хищения по госпрограмме «Фарма-2020»

Тушинский суд Москвы вынес первый приговор о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмен Владимир Новаковский из компании «Фармдискавери» признал вину в мошенничестве и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он был осужден на четыре года и пять месяцев лишения свободы. Этот срок он отбыл во время следствия, находясь под стражей.

Сейчас Таганский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой, также проходивших по этому делу.

По версии следствия, экс-чиновницы посодействовали фармацевтическим компаниям с получением госконтрактов, однако условия по ним не были выполнены, а бюджетные средства похищены.

Расследование началось осенью 2020 года после проверки Счетной палаты, которая выявила недочеты при реализации государственной программы, направленной на стимулирование отечественного фармрынка и создание новых лекарственных препаратов. При этом следователи не нашли у фигуранток дела ценных подарков и крупных сумм.