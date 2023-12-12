В России высказались об отношениях с Польшей при новом премьере

Сенатор Джабаров допустил улучшение отношений России и Польши при новом премьере

Отношения Москвы и Варшавы могут стать лучше при новом премьер-министре Польши Дональде Туске. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он рассказал, какие контакты возможны у России с политиком.

«Не думаю, что кардинально поменяются [отношения]. Когда Туск стоял во главе Евросовета, он был достаточно резким в отношении России. Но у нас есть достаточно неплохой опыт общения Туска в качестве премьера с нашим президентом. Они общались в том числе, когда была трагедия с разбившимся самолетом под Смоленском. В любом случае это лучше, чем [экс-премьер Польши Матеуш] Моравецкий. Тот вообще был отмороженный премьер, который с такой ненавистью говорил о России, что лучше его никогда не слушать и не видеть», — допустил сенатор.

Может быть, какие-то отношения, какие-то контакты могут появиться. Либо не будет такой откровенной враждебности, которую Моравецкий всем показывал в отношении России Владимир Джабаров российский сенатор

11 декабря сейм Польши избрал на пост премьер-министра страны Дональда Туска. Он набрал 248 голосов из 225 необходимых, против выступил 201 парламентарий. Новый глава кабинета министров должен представить новый состав правительства, а затем его кандидатуру нужно утвердить президенту Польши Анджею Дуде.

Дональд Туск возглавляет оппозиционный альянс «Гражданская коалиция». Политик был премьером Польши в 2007–2014 годах, а затем пять лет занимал пост председателя Европейского совета (2014–2019).

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам партия премьера Матеуша Моравецкого «Право и справедливость» получила 35,38 процента голосов. Победа стала для политической силы третьей подряд. Однако оппозиционные партии объединились в коалицию и суммарно получили большинство — 248 кресел. Моравецкий не смог заручиться поддержкой парламента и набрать нужное количество голосов для переизбрания. Ему вынесли вотум недоверия.

