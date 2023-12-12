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08:53, 12 декабря 2023Мир

Новым премьером Польши избрали старого

Bloomberg: Дональда Туска избрали новым премьером Польши

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В Польше новым премьер-министром страны избрали старого премьера, бывшего главу Европейского совета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Об этом сообщает Bloomberg.

Парламентские выборы в Польше прошли в ноябре, однако передача власти победившим партиям была отложена. 11 декабря нижняя палата польского парламента (сейм) проголосовала за назначение Туска с преимуществом в 47 голосов (248 депутата за и 201 против). 12 декабря новый премьер должен выступить с речью в сейме прежде, чем законодатели выразят ему вотум доверия.

Как отмечает издание, возвращение лидера польской оппозиции к власти после восьми лет правления националистов является светлым исходом для Европейского союза (ЕС). Новому премьер-министру также предстоит убедить ЕС вернуть заблокированные 60 миллиарда евро (64,6 миллиарда долларов) Польше, что являлось основным тезисом его предвыборной кампании.

Ранее Туск выразил уверенность в получении поста премьер-министра Польши. По его словам, он станет премьером после того, как парламент страны примет решение о вотуме доверия новому правительству.

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      Дарья Балацкая
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