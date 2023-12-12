Супругу Ельцина экстренно госпитализировали
Наину Ельцину — супругу первого президента России Бориса Ельцина — экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По сведениям издания, у 91-летней женщины резко ухудшилось состояние.
После консультаций столичные медики приняли решение оставить жену Ельцина в больнице. Предположительно, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Других подробностей по ситуации Mash не привел.
До этого бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что вслед за дверью от подъезда, в котором жил Борис Ельцин, на торгах окажется и его унитаз. Такой комментарий он оставил по поводу аукциона личного имущества первого президента Российской Федерации.
Торги, на которых будет представлена дверь от подъезда дома, где в течение нескольких лет жил Ельцин, состоятся 14 декабря в новом филиале аукционного дома «Литфонд», расположенном в Екатеринбурге. Дверь, стартовая стоимость которой составляет полтора миллиона рублей, будет продана в числе еще 220 лотов.