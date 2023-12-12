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08:35, 12 декабря 2023Россия

Супругу Ельцина экстренно госпитализировали

Mash: 91-летнюю супругу первого президента РФ Ельцина госпитализировали в Москве

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Наину Ельцину — супругу первого президента России Бориса Ельцина — экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, у 91-летней женщины резко ухудшилось состояние.

После консультаций столичные медики приняли решение оставить жену Ельцина в больнице. Предположительно, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Других подробностей по ситуации Mash не привел.

До этого бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что вслед за дверью от подъезда, в котором жил Борис Ельцин, на торгах окажется и его унитаз. Такой комментарий он оставил по поводу аукциона личного имущества первого президента Российской Федерации.

Торги, на которых будет представлена дверь от подъезда дома, где в течение нескольких лет жил Ельцин, состоятся 14 декабря в новом филиале аукционного дома «Литфонд», расположенном в Екатеринбурге. Дверь, стартовая стоимость которой составляет полтора миллиона рублей, будет продана в числе еще 220 лотов.

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      Анна Щербакова
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