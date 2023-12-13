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14:20, 13 декабря 2023Спорт

Фигуристов отчитали за жалобы на условия проживания на российском турнире

Федерация фигурного катания отчитала юниоров за жалобы на условия проживания

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитала спортсменов-юниоров, пожаловавшихся на условия проживания на этапах Гран-при страны в Самаре и Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Обычно с ними [юниорами] и так проводят "серьезные разговоры" в последние годы. Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация, как с этапов в Казани и Самаре», — отметил источник издания.

Ранее спортсмены, принимавшие участие в этапах юниорского Гран-при России в Самаре и Казани, пожаловались на условия проживания. Они публиковали фото в соцсетях, на которых были видны мусор и грязь в номерах. Кроме того, фигуристы утверждали, что в комнатах были тараканы.

13 декабря российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. В частности, спортсменки пожаловались на следы недавно сделанного в номере ремонта, отсутствие шторки в душевой, сидения на унитазе, а также указали на неправильно установленный смеситель, вода из которого лилась мимо раковины. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров пообещал разобраться с ситуацией.

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      Андрей Стрельцов
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