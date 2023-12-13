Глава СБР оценил жалобы биатлонисток на условия проживания на российском турнире

Глава СБР Майгуров: разберемся с условиями проживания биатлонисток в отеле в Уфе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил жалобы спортсменок на условия проживания в отеле на турнире в Уфе. Его реакцию приводит РИА Новости.

«Видео не смотрел, присылать не надо», — заявил Майгуров и пообещал разобраться с ситуацией.

Ранее биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Они пожаловались на некачественный ремонт в комнатах: дыры в стенах, отсутствие шторки в душевой и сиденья на унитазе.

Россияне не участвуют в турнирах по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022 года и будет действовать до дальнейшего уведомления.