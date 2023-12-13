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16:59, 13 декабря 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала пять упражнений для красивых икр

Фитнес-тренер Светлана Бутова посоветовала прыжки из приседа для красивых икр

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала пять упражнений для красивых икр. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бутова предложила начать с подъема на носки стоя. Также специалист рекомендовала выполнять это упражнение с утяжелителями из положения сидя на стуле.

Далее Бутова посоветовала делать прыжки из приседа. Исходное положение — стоя, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Затем необходимо согнуть ноги в коленях до угла 90 градусов, отвести таз назад и присесть, после чего, не округляя спину, выполнить выпрыгивание.

Также специалист предложила прыгать на скакалке и ходить по ступеням. По ее словам, пешие прогулки улучшают качество здоровья, тренируют дыхательную и сердечно-сосудистые системы.

Ранее врач Михаил Игнатов перечислил сигналы для прекращения тренировок. Он заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли, а также помутнении зрения и нарушении сна.

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      Дарья Коршунова
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