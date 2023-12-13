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15:41, 13 декабря 2023Спорт

«Туалет вообще жесть» Российские биатлонистки возмутились условиями проживания во время турнира. Чем они недовольны?

Биатлонистки Гербулова и Носкова пожаловались на условия проживания в Уфе

Кадр: Telegram-канал Gergonoskudiska

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались в своем Telegram-канале на условия проживания на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.

Спортсменки рассказали, что в номерах был сделан некачественный ремонт. Гербулова и Носкова пожаловались, что в ванной комнате в стене остались дыры, также везде было много строительной пыли. «Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее?» — возмутились они.

Биатлонистки из Красноярского края тоже обнаружили неисправности в комнатах: в душевой отсутствует шторка, на унитазе нет сиденья, а вода из крана льется мимо раковины. «Туалет у нас вообще жесть», — резюмировали они.

В СБР пообещали разобраться в проблемах с проживанием спортсменок

На жалобы спортсменок отреагировал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Чиновник пообещал разобраться с ситуацией.

Виктор Никитин, директор уфимского спорткомплекса, в гостиницу которого заселили биатлонисток, критически оценил их высказывания. В разговоре с «Матч ТВ» он заявил, что Гербулова своим недовольством уничтожила репутацию комплекса.

Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у нее была такая же история

Виктор Никитин

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев счел спортсменок избалованными. Он заявил «Матч ТВ», что атлеты сравнивают Россию и Европу, где были другие условия.

Васильев также посоветовал спортсменам реже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию

Ранее на условия проживания на российском турнире пожаловались фигуристы

В ноябре участники юниорского Гран-при России по фигурному катанию раскритиковали условия проживания в Самаре и Казани. Спортсмены публиковали в соцсетях фотографии мусора и грязи в номерах. Кроме того, фигуристы утверждали, что в комнатах были тараканы.

13 декабря Федерация фигурного катания на коньках России отчитала спортсменов за жалобы. «Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация как с этапов в Казани и Самаре», — заявил знакомый с ситуацией источник.

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      Дарья Коршунова
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