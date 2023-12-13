Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Црвена Звезда
0:2
2-й тайм
live
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 6-й тур
Антверпен
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Группа F. 6-й тур
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
06:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:59, 13 декабря 2023Спорт

УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

Фото: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции к Федерации футбола Украины (УАФ) из-за расистского поведения болельщиков во время матча квалификации Евро-2024 с командой Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

Было принято решение наказать УАФ штрафом в размере 20 тысяч евро. Кроме того, стадион, который примет ближайший домашний матч украинской команды, должен быть частично закрыт. Организаторы обязаны уменьшить посещаемость как минимум на 5 тысяч зрителей.

Матч Украины против Италии прошел 20 ноября в Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что фанаты затравили полузащитника «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома. Как снарядный голод загнал Украину в тупик?

      ФРС США в третий раз сохранила ключевую процентную ставку

      Песков заявил о словах поддержки Путину от звонящих на прямую линию россиянах

      УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

      В США рассказали о предупреждении Зеленскому перед визитом в США

      Доктор Мясников перечислил способы облегчить симптомы менопаузы

      Песков рассказал о совещании Путина в рамках подготовки к прямой линии

      Закупивший испорченные сухпайки для ВСУ украинский департамент расформируют

      В Одессе произошли взрывы

      В ЕС рассказали о плане Б по финансированию Украины на случай вето Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости