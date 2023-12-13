УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции к Федерации футбола Украины (УАФ) из-за расистского поведения болельщиков во время матча квалификации Евро-2024 с командой Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

Было принято решение наказать УАФ штрафом в размере 20 тысяч евро. Кроме того, стадион, который примет ближайший домашний матч украинской команды, должен быть частично закрыт. Организаторы обязаны уменьшить посещаемость как минимум на 5 тысяч зрителей.

Матч Украины против Италии прошел 20 ноября в Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что фанаты затравили полузащитника «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой.