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17:18, 13 декабря 2023Спорт

Возмутившихся условиями проживания на турнире в Уфе биатлонисток переселили

Биатлонисток Гербулову и Носкову переселили после жалоб на условия проживания
Наталья Гербулова

Наталья Гербулова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российских биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову, возмутившихся условиями проживания на турнире в Уфе, переселили в другую гостиницу города. Об этом РИА Новости сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«По нашей информации, больше никто из спортсменов переселяться не захотел», — отметили в СБР. Ранее глава организации Виктор Майгуров обещал разобраться в ситуации.

13 декабря Гербулова и Носкова пожаловались на условия проживания на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Они раскритиковали некачественный ремонт в комнатах: дыры в стенах, отсутствие шторки в душевой и сиденья на унитазе.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря в Уфе. В соревнованиях, помимо россиян, принимают участие спортсмены из Белоруссии.

Россияне не участвуют в турнирах по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022 года и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Алексей Гусев
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