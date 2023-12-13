Женщин предупредили о недопустимых действиях перед визитом к гинекологу

За 24 часа до визита к гинекологу нужно исключить половые контакты и не использовать вагинальные средства, указала эксперт по женскому здоровью Сюзанна Ансворт. В беседе с Metro она назвала и другие недопустимые действия перед посещением женской консультации.

Ансворт объяснила, что исключение половых контактов необходимо, если пациентке предстоит скрининг шейки матки. По словам эксперта, посторонние жидкости, такие как сперма, гели и кремы, могут повлиять на результаты анализа.

Также Ансворт обратила внимание, что перед гинекологическим осмотром женщине не нужно мыть изнутри половые органы гигиеническими средствами, использовать мочалку или делать спринцевание. Такие манипуляции могут нарушить нормальную микрофлору влагалища и навредить здоровью, предупредила эксперт. Она посоветовала использовать для мытья обычную воду и гигиенические средства без ароматизаторов и с нейтральным pH.

Помимо этого, Ансворт отметила, что необязательно идти на депиляцию перед посещением женской консультации. По ее словам, гинекологи не обращают внимание на нижнее белье и интимные стрижки пациенток, поэтому стоит позаботиться лишь о гигиене и собственном комфорте. Также специалистка рекомендовала заранее вспомнить все беспокоящие симптомы, запомнить дату последней менструации и название принимаемых лекарственных средств.

Ранее акушер-гинеколог Тиффани Фэм дала женщинам совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу. Она указала, что специально удалять волосы не нужно, но если в зоне гениталий есть опухоль, уплотнение или рана, вызывающие беспокойство, есть смысл открыть эту зону.