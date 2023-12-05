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21:03, 5 декабря 2023Забота о себе

Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

Фото: didesign021 / Shutterstock / Fotodom

Перед походом к гинекологу интимную стрижку нужно делать лишь в редких случаях, рассказала акушер-гинеколог Тиффани Фэм. Совет женщинам она дала в беседе с изданием The Sun.

По словам Фэм, женщинам нет необходимости избавляться от лобковых волос специально перед посещением врача, если обычно они этого не делают. «Если вы всегда стрижете, бреете или удаляете волосы из зоны гениталий воском, делайте это тогда, когда привыкли, а не перед визитом к гинекологу», — сказала она.

Однако если в зоне гениталий есть опухоль, уплотнение или рана, вызывающие беспокойство, есть смысл открыть эту зону, уточнила Фэм. «Волосы вокруг этого конкретного места можно подстричь, чтобы гинекологу было проще вас осматривать», — заключила она.

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      Александра Лисица
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