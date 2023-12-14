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12:23, 14 декабря 2023Путешествия

Финская компания выкупила у РЖД ходившие в Россию поезда

Финская VR Group выкупила у РЖД ходившие в Россию поезда Allegro

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финская государственная железнодорожная компания VR Group выкупила поезда Allegro, которые раньше принадлежали совместному предприятию оператора и РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранную компанию.

VR выкупила кредиты совместного с РЖД предприятия Oy Karelian Trains Ltd 14 декабря. Теперь финская компания владеет транспортными средствами модели Sm6 по праву залога.

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Уточняется, что перевозчик планирует с 2025 года начать использовать поезда, которые раньше ходили в Россию, на внутренних междугородних рейсах.

Как утверждает VR Group, РЖД не выполнили свои обязательства по выплате кредитов и налогов. При этом переговоры между финской и российской сторонами, которые длились более полутора лет, не дали результатов. В итоге Oy Karelian Trains Ltd оказалось под угрозой банкротства.

Известно, что совместное предприятие РЖД и VR Group — Oy Karelian Trains Ltd — заработало в 2006 году и осуществляло железнодорожные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Поезда курсировали под брендом Allegro. В марте 2022-го VR Group присоединилась к антироссийским санкциям и прервала транспортное сообщение с Россией. РЖД инициировали несколько судебных разбирательств в российских инстанциях.

Ранее стало известно, что Финляндия в полночь 14 декабря открыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Речь идет о переходах Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля).

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      Мария Борисова
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