Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации. И объяснил, при каких условиях наступит мир с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужна вторая волна мобилизации, а мир с Украиной наступит тогда, когда будут достигнуты цели специальной военной операции (СВО). На соответствующие вопросы глава государства ответил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».
Президент отметил, что поначалу в адрес мобилизованных звучало много иронии и смешков, их называли «мобиками», однако резервисты хорошо показали себя в боевых условиях.
Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет
Путин назвал число военных, которые отправятся на СВО
По словам Путина, в России велась активная кампания по набору добровольцев на контрактной основе. Сейчас набрано 486 тысяч человек — это больше, чем планировалось. «И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается», — заметил президент.
То есть каждый день около полутора тысяч человек хотят подписать контракт на участие в СВО. Таким образом, отметил Путин, до конца года Вооруженные силы России наберут порядка полмиллиона добровольцев, которые смогут отправиться в зону спецоперации. Россия не нуждается в дополнительном наборе мобилизованных.
Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.
Путин высказался о мире с Украиной
В ходе мероприятия Путин также ответил на вопрос о том, когда наступит мир с Украиной. Мир со страной-соседом будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, заявил он. Цели специальной военной операции остаются неизменными, напомнил президент. В таким целям он отнес денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины.
Об этой теме высказался и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он заявил, что Украина отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада.
14 декабря Путин подводит итоги года в формате прямой линии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема специальной военной операции вызывает наибольший общественный интерес.