Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации. И объяснил, при каких условиях наступит мир с Украиной

Путин заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужна вторая волна мобилизации, а мир с Украиной наступит тогда, когда будут достигнуты цели специальной военной операции (СВО). На соответствующие вопросы глава государства ответил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».

Президент отметил, что поначалу в адрес мобилизованных звучало много иронии и смешков, их называли «мобиками», однако резервисты хорошо показали себя в боевых условиях.

Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет Владимир Путин президент России

Путин назвал число военных, которые отправятся на СВО

По словам Путина, в России велась активная кампания по набору добровольцев на контрактной основе. Сейчас набрано 486 тысяч человек — это больше, чем планировалось. «И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается», — заметил президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе, 14 декабря 2023 года. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

То есть каждый день около полутора тысяч человек хотят подписать контракт на участие в СВО. Таким образом, отметил Путин, до конца года Вооруженные силы России наберут порядка полмиллиона добровольцев, которые смогут отправиться в зону спецоперации. Россия не нуждается в дополнительном наборе мобилизованных.

Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

Путин высказался о мире с Украиной

В ходе мероприятия Путин также ответил на вопрос о том, когда наступит мир с Украиной. Мир со страной-соседом будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, заявил он. Цели специальной военной операции остаются неизменными, напомнил президент. В таким целям он отнес денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины.

Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне, 18 ноября 2022 года. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Об этой теме высказался и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он заявил, что Украина отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада.

14 декабря Путин подводит итоги года в формате прямой линии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема специальной военной операции вызывает наибольший общественный интерес.