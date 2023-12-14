Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

Словацкий депутат Блаха назвал красной линией для России вылет F-16 c баз НАТО

Вылет украинских истребителей F-16 с аэродромов западных стран может стать для России красной линией и привести к открытому столкновению. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха после встречи с российским послом Игорем Братчиковым. В МИД России ранее также заявляли, что это приравнивается к участию западных стран в конфликте на Украине.

Россия заявила о планах западных стран вступить в конфликт на Украине

Блаха заявил, что российская сторона считает, что некоторые западные государства готовятся непосредственно вступить в боевые действия на Украине, предоставляя свои аэродромы украинским истребителям F-16 для ведения боевых действий с территории этих стран.

«Для РФ это красная линия, и она предупреждает, что будет открытый конфликт. Эскалация может привести к третьей мировой войне», — сообщил Блаха.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Вице-спикер призвал не рисковать будущим детей и подчеркнул, что Словакия должна стоять на стороне мира. «Неужели кто-то действительно хочет ядерной войны!» — задался вопросом он.

С похожим мнением выступал также глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Решительно предупреждаем, что применение истребителей [F-16] с территории указанных стран-членов НАТО [Польши, Румынии и Словакии] будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — констатировал он.

Коалиция по подготовке украинских пилотов была сформирована летом 2023 года

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в июле 2023 года сообщил, что создана коалиция стран, которые обучат пилотов управлять истребителями F-16. Он отметил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей» F-16. Речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании, уточнил он.

По данным The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать самолеты F-16 для боевых вылетов уже зимой — это считается «более оптимистичным сроком», чем предыдущие прогнозы. По мнению Киева, первый выпускной класс пилотов на американских истребителях будет состоять из десяти человек, и несколько из них будут готовы к боевой работе уже в феврале.