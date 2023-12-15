Названа дата возвращения в эфир Первого канала шоу со сменившей Галкина ведущей

Детское шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале выйдет в эфир 17 декабря

Детское шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале с ведущей Жанной Бадоевой, сменившей юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), выйдет в эфир 17 декабря. Дата возвращения в эфир проекта названа на сайте Первого канала.

В анонсе передачи говорится, что телешоу «Лучше всех!» выйдет в эфир 17 декабря в 19:00 и будет транслироваться по воскресеньям.

Ранее новая ведущая шоу Жанна Бадоева заявила, что работать с детьми во время съемок было тяжело. Она также добавила, что считает работу над проектом «Лучше всех!» вызовом для себя.

О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» и заменила Галкина, стало известно 11 декабря. Помимо этого шоу, Бадоева также ведет на Первом канале программу о путешествиях «Жизнь других».

«Лучше всех!» убрали из сетки вещания Первого канала, как и некоторые другие развлекательные программы, в феврале 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года развлекательные шоу начали возвращаться в эфир.

В программе «Лучше всех!» участвуют дети от 3 до 12 лет, желающие показать свои таланты. Она начала выходить в 2016 году, постоянным ведущим проекта был Максим Галкин.

