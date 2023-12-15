Среда обитания
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15:37, 15 декабря 2023Среда обитания

Названо количество выпавших в Москве осадков

В столице с 14 декабря выпало более половины месячной нормы осадков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве в результате обильного снегопада с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В отдельных районах столицы прирост снега составил от 18 до 23 сантиметров. В городе продолжаются работы по расчистке улиц и автомобильных трасс.

Ранее сообщалось, что пришедший в Москву циклон «Ваня» принес сильные снегопады — из-за них с утра 15 декабря высота сугробов на метеостанции МГУ достигла 49 сантиметров. Норма для этого дня составляет 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырастал до 32 сантиметров.

Из-за обильных снегопадов в Подмосковье и Тульской области обрушились крыши складских помещений. К утру 15 декабря на трассе М4 «Дон» образовалась пробка протяженностью девять километров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с 14 по 15 декабря в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.

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      Мария Черкасова
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