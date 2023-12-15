В России из-за снега начали падать крыши

В Подмосковье из-за завала снега обрушилась крыша склада

В подмосковных Люберцах под тяжестью снега рухнула крыша склада стройматериалов, передает РИА Новости.

Происшествие случилось в здании на Транспортной улице. В экстренных службах рассказали, что на складе «произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров», при этом она рухнула по всей площади. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, под тяжестью снега рухнула крыша производственного здания на площади восьми тысяч квадратных метров в Тульской области.

Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня в 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.