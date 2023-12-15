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08:40, 15 декабря 2023Среда обитания

На трассе в Москву образовалась десятикилометровая пробка

На трассе М4 в сторону Москвы образовалась десятикилометровая пробка

Кадр: Telegram-канал SHOT

На трассе М4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка протяженностью девять километров. Причиной осложненного движения стала массовая авария, передает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло в ночь на 15 декабря около города Ефремово в Тульской области. В ходе аварии столкнулись минимум пять автомобилей, среди которых оказалась фура, перегородившая проезжую часть. На место происшествия приехали экстренные службы, информации о пострадавших нет.

По состоянию на 2:36 по Москве, десятки автомобилей находились в пробке несколько часов. Ситуацию усугубила погода — сильная метель, ветер и температура минус шесть градусов. Среди застрявших на трассе людей оказались семьи с детьми.

Ранее в декабре на трассе М4 «Дон» в Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии. Происшествие попало на видео.

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      Александра Качан
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