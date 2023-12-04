Фура протаранила колонну Росгвардии и попала на видео

На трассе М4 «Дон» фура протаранила колонну Росгвардии, погиб водитель

В Воронежской области на трассе М4 «Дон» фура протаранила колонну Росгвардии. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как грузовик сносит стоящие на обочине автобусы.

Авария произошла днем 2 декабря в районе Боброво. Водитель фуры уснул за рулем и врезался в припаркованный транспорт Росгвардии. Пятеро бойцов и сменщик водителя большегруза были госпитализированы с травмами, последний не выжил.