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17:16, 4 декабря 2023Силовые структуры

Фура протаранила колонну Росгвардии и попала на видео

На трассе М4 «Дон» фура протаранила колонну Росгвардии, погиб водитель

В Воронежской области на трассе М4 «Дон» фура протаранила колонну Росгвардии. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как грузовик сносит стоящие на обочине автобусы.

Авария произошла днем 2 декабря в районе Боброво. Водитель фуры уснул за рулем и врезался в припаркованный транспорт Росгвардии. Пятеро бойцов и сменщик водителя большегруза были госпитализированы с травмами, последний не выжил.

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      Любовь Ширижик
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