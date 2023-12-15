Названы заработавшие больше всех в Лиге чемпионов-2023/2024 команды

«Реал» заработал больше всех за выступление на групповой стадии Лиги чемпионов

Издание AS назвало команды, заработавшие больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/2024. Данные приводятся на сайте.

Самые крупные призовые получил мадридский «Реал» — 79,8 миллиона евро. За ним расположилась немецкая «Бавария», которая заработала 76,6 миллиона. Немного меньше, 76,4 миллиона, получил английский «Манчестер Сити». Также в топ-5 попали испанские «Барселона» (71,5 миллиона) и «Атлетико» (71 миллиона).

14 декабря определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала выступят «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Лацио», «Барселона», «Порту», «Боруссия», ПСЖ, «Бавария», «Копенгаген», «Арсенал», ПСВ, «Реал», «Наполи», «Реал Сосьедад» и «Интер».

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 18 декабря в швейцарском Ньоне. Церемония начнется в 14:00 по московскому времени.