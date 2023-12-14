ПСЖ, «Манчестер Сити» и еще 14 клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи последнего, пятого тура в группах E, F, G и H прошли в среду, 13 декабря. По их итогам путевки в 1/8 финала получили английский «Манчестер Сити», немецкий «РБ Лейпциг», мадридский «Атлетико», итальянский «Лацио», испанская «Барселона», португальский «Порту», дортмундская «Боруссия» и французский ПСЖ.

Ранее участие в матчах на вылет обеспечили мюнхенская «Бавария», датский «Копенгаген», лондонский «Арсенал», голландский ПСВ, мадридский «Реал», итальянский «Наполи», испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 18 декабря в швейцарском Ньоне. Начало — в 14:00 по московскому времени.