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00:59, 14 декабря 2023Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ, «Манчестер Сити» и еще 14 клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: MARKO DJURICA / Reuters

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи последнего, пятого тура в группах E, F, G и H прошли в среду, 13 декабря. По их итогам путевки в 1/8 финала получили английский «Манчестер Сити», немецкий «РБ Лейпциг», мадридский «Атлетико», итальянский «Лацио», испанская «Барселона», португальский «Порту», дортмундская «Боруссия» и французский ПСЖ.

Ранее участие в матчах на вылет обеспечили мюнхенская «Бавария», датский «Копенгаген», лондонский «Арсенал», голландский ПСВ, мадридский «Реал», итальянский «Наполи», испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 18 декабря в швейцарском Ньоне. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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      Алексей Гусев
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