В Госдуме обратили внимание на одно условие МОК по допуску россиян на ОИ-2024

Депутат Журова: МОК допустил до ОИ меньше россиян, чем отобралось по критериям

Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по участию россиян в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года периодически меняются. На одном из этапов был озвучен пункт, по которому спортсмен не должен получать финансирование от России, обратила внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, МОК озвучил меньшее число российских спортсменов, допущенных до Олимпиады, чем прошло по критериям отбора.

«Я совершенно убеждена в том, что это из-за того, что на одном из этапов принятия решения был озвучен такой пункт — отсутствие финансирования от Российской Федерации», — сообщила Журова.

При этом олимпийская чемпионка отметила, что все российские спортсмены, кроме теннисистов, финансируются государством.

«Все это прекрасно понимают. Поэтому, если МОК это одобрит, то они уже для себя все решили. И тут даже не надо лишний раз тревожить спортсменов и спрашивать, хотят они поехать или нет. Этот вопрос становится риторическим», — добавила она.

Также Журова заявила, что в России нужно создавать свои форматы соревнований.

Например, Всемирные игры дружбы в нашей стране будут приравнены по статусу к Олимпийским играм Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

